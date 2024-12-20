Путин разрешил иностранцам альтернативные способы оплаты за газ

Путин позволил иностранцам до апреля платить за газ не только через Газпромбанк

Иностранцы смогут до 1 апреля 2025 года рассчитаться за газ в рублях, перечислив средства на счет поставщика не только в Газпромбанк (ГПБ), но и в другие финансово-кредитные организации. Такой указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

«Обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет», — говорится в тексте документа. Указ вступил в силу в день публикации.

Зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов пояснил, что от иностранных покупателей газа поступило много просьб, которые удовлетворит этот указ: им дали возможность отсрочить выполнение оплаты на счета до 1 апреля, чтобы к этому времени добиться смягчения или отмены ограничений против Газпромбанка, передает РБК.

«С 1 апреля 2025-го будет действовать исключительный порядок оплаты газа в соответствии с указом президента № 172 на счета в Газпромбанке», — добавили в ГПБ.

В ноябре Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, через который с 2022 года оплачивался поставляемый в Европу газ. 19 декабря Венгрия добилась того, чтобы Соединенные Штаты сделали для нее исключения из санкций против ГПБ, заявил в четверг министр иностранных дел страны Петер Сийярто.