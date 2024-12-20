Тарасова оценила допуск российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026

Тарасова заявила, что была уверена в допуске россиян к отбору на Олимпиаду-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила допуск российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что была уверена в этом. «Это не подарок, а так должно быть. Мне непонятно, почему так не было. Почему за это мало бились? Какая радость — допустили до Олимпийских игр. А попробовали бы не допустить, что бы у них получилось? Интересно», — добавила она.

Ранее 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Россияне выступят в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов были Игры в Пекине. В Китае Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — серебряными призерами, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли бронзу. Также сборная России изначально выиграла командный турнир, однако позднее переместилась на третью строчку из-за дисквалификации Камилы Валиевой.