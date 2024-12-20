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10:30, 20 декабря 2024Экономика

Турции разрешили не соблюдать часть санкций против России

Министр Байрактар: Турцию освободили от санкций США в отношении Газпромбанка
Вячеслав Агапов

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Турцию освободили от санкций США в отношении Газпромбанка. О разрешении не соблюдать часть ограничений рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, его цитирует Bloomberg

По словам представителя республики, Турция может продолжать рассчитываться за российский газ через Газпромбанк. Такое заявление турецкий чиновник сделал после встреч с американскими коллегами из Министерства энергетики и Госдепартамента.

В конце ноября Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции в отношении ряда российских кредитных организаций. Под новые ограничения попали более 50 банков, в том числе и Газпромбанк, через который зарубежные партнеры оплачивают поставки газа.

По словам турецкого политика, без разрешения рассчитываться через Газпромбанк страна не сможет расплачиваться за энергоносители из РФ. В то же время российские энергоресурсы обеспечивают 40 процентов потребления газа и половину нефти. Байрактар указал, что такая ситуация сулит Турции большие проблемы — говоря о возможных исключениях, он напомнил о прецедентах, связанных с Ираном.

В Кремле уточнили, что воспринимают санкции США против Газпромбанка как попытку помешать поставкам российского газа в Европу, и пообещали принять контрмеры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с оплатой газа разрешится, признав, что для этого возможно «потребуется какое-то время».

20 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы смогут до 1 апреля 2025 года рассчитаться за газ в рублях, перечислив средства на счет поставщика не только в Газпромбанк, но и в другие финансово-кредитные организации. Указ вступил в силу в день публикации.

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