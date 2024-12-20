В Кремле объяснили предложение Путина устроить дуэль западных средств ПВО с «Орешником»

Песков: словами о дуэли Путин ответил на вопрос о якобы уязвимости «Орешника»

Слова президента России Владимира Путина о технологической дуэли с использованием «Орешника» стали ответом на вопрос о якобы уязвимости ракеты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее Путин выразил готовность провести техническую дуэль с западными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Так он ответил на рассуждения экспертов, что российскую ракету можно сбить на стадии запуска.

Представитель Кремля подчеркнул, что о высказываниях главы государства важно говорить в контексте вопроса, ответом на который они стали. «Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости [ракеты], и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО», — объяснил Песков.

19 декабря, комментируя свои слова в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, Путин подчеркнул, что такую дуэль можно провести не только в Киеве, но и в любом другом месте. Он уточнил, что речь в том числе о системах противоракетной обороны и антиракетах, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на идею Путина оскорблением. Песков в ответ подчеркнул, что подобное поведение говорит об эмоциональной перегрузке украинского лидера.