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13:50, 20 декабря 2024Россия

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России: за неделю в зоне СВО сдались в плен 59 бойцов ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Maksym Kishka / Reuters

За неделю с 14 по 20 декабря в плен российским военнослужащим сдались 59 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Обстоятельства, при которых украинские военные сложили оружие, в ведомстве не раскрыли.

Неделей ранее Минобороны России отчиталось о взятии в плен 87 бойцов ВСУ, которые также приняли решение сдаться.

Ранее взятый в плен украинский солдат Дмитрий Вербицкий рассказал о приказе командира «не церемониться, при необходимости — расстреливать» мирных жителей в Курской области. По словам мужчины, он и еще около 50 человек прибыли в российский регион на двух автобусах.

Об аналогичном приказе сообщил пленный боец ВСУ Максим Марченко. Он заявил, что командир сказал стрелять во всех, кто разговаривает на русском языке.

ЖЗЛ
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