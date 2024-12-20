В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

За неделю с 14 по 20 декабря в плен российским военнослужащим сдались 59 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.
Обстоятельства, при которых украинские военные сложили оружие, в ведомстве не раскрыли.
Неделей ранее Минобороны России отчиталось о взятии в плен 87 бойцов ВСУ, которые также приняли решение сдаться.
Ранее взятый в плен украинский солдат Дмитрий Вербицкий рассказал о приказе командира «не церемониться, при необходимости — расстреливать» мирных жителей в Курской области. По словам мужчины, он и еще около 50 человек прибыли в российский регион на двух автобусах.
Об аналогичном приказе сообщил пленный боец ВСУ Максим Марченко. Он заявил, что командир сказал стрелять во всех, кто разговаривает на русском языке.