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13:07, 20 декабря 2024Россия

В Москве захотели разработать справочник для мигрантов

Омбудсмен Потяева: в Москве захотели разработать справочник для мигрантов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве захотели разработать справочник для мигрантов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, передает РИА Новости.

Омбудсмен пояснила, что пособие будет создаваться на анализе всех проведенных с иностранными гражданами исследований.

«По всем абсолютно темам им будут даны указания: как действовать, куда идти, что делать», — отметила Потяева.

До этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2024 года заявил, что в рамках МВД нужно создать центр по работе с мигрантами.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что для сокращения количества трудовых мигрантов необходимо повысить производительность труда. При этом вопрос о мигрантах в России Путин счел очень чувствительным. Он попросил разделять экономический и правовой аспекты, поскольку представители бизнеса жалуются на нехватку рабочей силы.

ЖЗЛ
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