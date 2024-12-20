Омбудсмен Потяева: в Москве захотели разработать справочник для мигрантов

В Москве захотели разработать справочник для мигрантов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева, передает РИА Новости.

Омбудсмен пояснила, что пособие будет создаваться на анализе всех проведенных с иностранными гражданами исследований.

«По всем абсолютно темам им будут даны указания: как действовать, куда идти, что делать», — отметила Потяева.

До этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2024 года заявил, что в рамках МВД нужно создать центр по работе с мигрантами.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что для сокращения количества трудовых мигрантов необходимо повысить производительность труда. При этом вопрос о мигрантах в России Путин счел очень чувствительным. Он попросил разделять экономический и правовой аспекты, поскольку представители бизнеса жалуются на нехватку рабочей силы.