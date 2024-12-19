Путин предложил создать центр по работе с мигрантами в рамках силового ведомства

Путин: в рамках МВД нужно создать центр по работе с мигрантами

В рамках МВД нужно создать центр по работе с мигрантами. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин напомнил, что было много дискуссий вокруг создания отдельного ведомства по вопросам миграции, которое когда-то уже существовало в стране. По его мнению, этот вопрос нужно оставлять внутри МВД, создавая там «отдельное мощное» подразделение или центр.

Ранее президент России заявил, что для сокращения количества трудовых мигрантов необходимо повысить производительность труда.