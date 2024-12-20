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04:48, 20 декабря 2024Мир

В Словакии заявили о поражении Украины в конфликте с Россией

Фицо заявил, что Киев проигрывает в конфликте
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Владимир Зеленский отвергает какую-либо возможность прекращения огня на Украине, несмотря на то, что Киев проигрывает в конфликте. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Я должен это сказать: господин Зеленский полностью отвергает какое-либо перемирие. У него есть какое-то представление, что он должен сначала получить все на свете, а потом возможно будет говорить о каком-то перемирии», — посетовал политик.

Фицо также подчеркнул, что не понимает тех, кто может спокойно рассуждать о продолжении конфликта. По словам премьера Словакии, стороны необходимо подталкивать к переговорам. В военном отношении Украина эту войну проигрывает, резюмировал он.

Несколькими днями ранее Роберт Фицо заявил, что Европе и Словакии нужен не новый «железный занавес», а мир и нормальный диалог с Россией.

До этого политик рассказал, что страны Запада могут начать раздел Украины, чтобы Киев повторил судьбу Чехословакии в 1938 году. Также Фицо заявил, что считает планируемый на май следующего года визит в Москву и посещение парада Победы «своим личным долгом».

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