Премьер Словакии Фицо: Запад разделит Украину как Чехословакию в 1938 году

Запад может начать раздел Украины, повторив судьбу Чехословакии в 1938 году. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова передает Folha de S.Paulo.

«Запад пожертвует Украиной после своего провала. Может повториться ситуация как с Чехословакией в 1938 году, когда по Мюнхенскому соглашению страна была разделена», — отметил политик.

Фицо также подчеркнул, что пока он занимает должность премьер-министра Словакии, он не будет поддерживать вступление Киева в Североатлантический альянс.

Ранее Фицо заявил, что считает личным долгом приехать в Москву в 2025 году на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.