Премьер Фицо: Словакии и Европе нужно начать нормальный диалог с Россией

Европе и Словакии нужен не новый «железный занавес», а мир и нормальный диалог с Россией. Об этом в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Мы должны начать нормальный диалог, ведь то, что происходит сегодня, — ненормально. И я гарантирую, как только война закончится для всех, все будет как обычно. Все поедут [в Россию], все захотят покупать и продавать», — заявил словацкий политик.

Ранее Фицо говорил, что страны Запада могут начать раздел Украины, чтобы Киев повторил судьбу Чехословакии в 1938 году. Также политик заявил, что считает планируемый на май следующего года визит в Москву и посещение парада Победы «своим личным долгом».