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13:46, 20 декабря 2024Бывший СССР

Военкор назвал удар по управлению СБУ в Киеве ответом на убийство генерала Кириллова

Пегов: удар по управлению СБУ в Киеве был ответом на убийство генерала Кириллова
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Удар по управлению Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве был ответом на подрыв главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

«Рискнем предположить, что удар по пункту управления СБУ — это наш ответ на гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого несколько дней назад в результате теракта, организованного спецслужбами Украины», — отметил военкор.

Утром 20 декабря в Киеве раздалась серия из четырех взрывов. Она сопровождалась ярким заревом. После этого в центре столицы Украины прогремели еще два мощных взрыва.

Позднее появились фото последствий удара по пункту управления СБУ в Киеве. На кадрах видно здание с выбитыми окнами, на территории перед ним — поврежденные автомобили и обломки сооружения.

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