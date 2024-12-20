Военкор назвал удар по управлению СБУ в Киеве ответом на убийство генерала Кириллова

Пегов: удар по управлению СБУ в Киеве был ответом на убийство генерала Кириллова

Удар по управлению Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве был ответом на подрыв главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

«Рискнем предположить, что удар по пункту управления СБУ — это наш ответ на гибель генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого несколько дней назад в результате теракта, организованного спецслужбами Украины», — отметил военкор.

Утром 20 декабря в Киеве раздалась серия из четырех взрывов. Она сопровождалась ярким заревом. После этого в центре столицы Украины прогремели еще два мощных взрыва.

Позднее появились фото последствий удара по пункту управления СБУ в Киеве. На кадрах видно здание с выбитыми окнами, на территории перед ним — поврежденные автомобили и обломки сооружения.