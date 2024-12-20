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16:10, 20 декабря 2024Наука и техника

Раскрыты детали игры «Ведьмак 4»

«Ведьмак 4» получит большую карту и квесты на много десятков часов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра «Ведьмак 4»

Новая игра в серии «Ведьмак» получит гигантскую карту, однако геймдизайнеры хотят сконцентрироваться на качестве, а не на размерах локаций. Об этом разработчики заявили в интервью YouTube-каналу Easy Allies.

Директор проекта Себастьян Калемба и исполнительный продюсер CD Projekt RED Госия Митрэга раскрыли детали о будущей игре. Они отметили, что игровая карта будет примерно такого же размера, что и в «Ведьмаке 3». Также в новом «Ведьмаке» будет приблизительно столько же квестов, которые займут геймеров на десятки часов.

«Опять же, для нас качество важнее количества. Но определенно мы можем обещать: да, эта игра будет довольно большой», — отметил Калемба. Директор игры рассказал, что объем контента в тайтле можно сравнить с большими амбициями геймдизайнеров польской студии.

В первом трейлере игры «Ведьмак 4», который показали 13 декабря на The Game Awards 2024, разработчики продемонстрировали некую деревню. По словам специалистов CD Projekt RED, деревня и ее жители будут представлены и в игре. Калемба и Митрэга подчеркнули, что она расположена на севере карты и игроки смогут путешествовать дальше на север, чем в игре «Ведьмак 3».

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Сроки выхода нового «Ведьмака» не раскрываются. Однако известно, что она будет создана на движке Unreal Engine 5 и станет началом новой саги о ведьмаках. Главной героиней станет Цири, которая заменит в этом качестве героя предыдущей игры ведьмака Геральта.

13 декабря платформер Astro Bot признали игрой года по версии The Game Awards 2024. Тайтл вышел в сентябре 2024 года для консолей PlayStation 5.

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