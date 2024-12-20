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19:16, 20 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский предостерег Усика от разгрома Фьюри из-за страха запрета Storm Shadow

Зеленский позвонил Усику и попросил не сильно побеждать Фьюри из-за Storm Shadow
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинскому боксеру Александру Усику не сильно побеждать британского спортсмена Тайсона Фьюри из-за запрета Storm Shadow. Видео разговора опубликовано в Telegram главы страны.

Зеленский созвонился с Усииком по видеосвязи и пожелал победы спортсмену на предстоящем поединке. «Когда будешь побеждать Фьюри, то ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm Shadow», — в шутку сказал президент Украины.

Александр Усик в ответ посмеялся и заявил, что это всего лишь спортивный поединок. Боксер также пожелал удачи Зеленскому на международных переговорах.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри состоится в ночь на 22 декабря и пройдет в Эр-Рияде. Первый бой боксеров состоялся 19 мая 2024 года и закончился победой украинца.

Ранее Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел обсудили инициативу Праги по поставке артиллерийских снарядов. Кроме того, они обсудили возможности союзников для подготовки бригад по примеру Франции и США.

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