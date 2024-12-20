Зрителей концерта Витаса озадачило поведение певца

«Звездач»: зрители концерта Витаса в Китае заметили странное поведение певца

Поведение на концерте в Китае певца Виталия Грачева, известного под псевдонимом Витас, озадачило зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Во время выступления артист дергался, тряс головой и щурил глаза. «То ли Витас не был настроен на работу, то ли это часть образа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что стоимость выступления Витаса снизилась на 2 миллиона рублей.

До этого певец отреагировал на новость о перенесенной операции на глазах. В октябре сообщалось, что Витаса спасли от слепоты российские медики.