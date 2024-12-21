Бывший муж Седоковой одолжил у певицы деньги перед смертью

Mash: баскетболист Тимма одолжил миллион рублей у певицы Седоковой перед смертью

Латвийский баскетболист Янис Тимма одолжил миллион рублей у бывшей жены Анны Седоковой перед смертью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на подругу певицы.

По информации источника, спортсмену понадобились деньги, чтобы выплатить алименты на сына. Отмечается, что он попросил в долг у Седоковой в начале декабря.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 февраля. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство. Перед гибелью Тимма обратился к Седоковой, написав свою дату рождения и дату смерти в социальных сетях певицы.

Анна Седокова и Янис Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.