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17:48, 21 декабря 2024Спорт

Бывший муж Седоковой одолжил у певицы деньги перед смертью

Mash: баскетболист Тимма одолжил миллион рублей у певицы Седоковой перед смертью
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Латвийский баскетболист Янис Тимма одолжил миллион рублей у бывшей жены Анны Седоковой перед смертью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на подругу певицы.

По информации источника, спортсмену понадобились деньги, чтобы выплатить алименты на сына. Отмечается, что он попросил в долг у Седоковой в начале декабря.

Тимма был найден мертвым в Москве 17 февраля. По имеющейся информации, причиной смерти спортсмена стало самоубийство. Перед гибелью Тимма обратился к Седоковой, написав свою дату рождения и дату смерти в социальных сетях певицы.

Анна Седокова и Янис Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.

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