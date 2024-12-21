Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:37, 21 декабря 2024Россия

Эксперт заявил о поражении объекта размещения резидентуры ЦРУ в Киеве

Эксперт РАН Степанов: Россия поразила объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Военный эксперт, программный директор Академии политических наук старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что ударом российской армии в Киеве среди прочего поражен объект размещения резидентуры ЦРУ. Его слова приводит ТАСС.

Степанов подчеркнул, что удары возмездия не являются разовыми. Это постепенная работа, направленная на ликвидацию военного потенциала и центров управления украинских властей.

Материалы по теме:
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО. Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
Новые обстрелы и просьба Зеленского к Западу поставить системы ПВО.Как прошел второй день ракетных ударов по Украине?
11 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022

«По имеющимся данным, помимо объектов энергетической инфраструктуры поражены силовые компоненты натовских разведывательных прокси — база ЦСО "А" СБУ, а также объект размещения резидентуры ЦРУ в Holiday Inn», — заверил он.

20 декабря в Киеве раздалась серия взрывов. После этого в центре столицы Украины прогремели еще два мощных взрыва. Позднее было опубликовано фото последствий удара по пункту управления СБУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Второй дрон влетел в казанскую высотку во время эвакуации оттуда людей

      Момент прилета дрона по казанскому ЖК «Манхэттен» попал на видео

      Власти Казани назвали последствия атаки дронов

      Суд заочно арестовал передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова женщину

      Премьер Татарстана выехал к поврежденному дронами дому в Казани

      Момент атаки дрона в Казани сняли на видео

      В Новой Москве возбудили дело после драки мигрантов с подростками

      Сийярто оценил шансы урегулирования конфликта на Украине при Трампе

      Дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани и вызвал пожар

      Украинский дрон атаковал Татарстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше