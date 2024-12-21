Эксперт заявил о поражении объекта размещения резидентуры ЦРУ в Киеве

Эксперт РАН Степанов: Россия поразила объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве

Военный эксперт, программный директор Академии политических наук старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что ударом российской армии в Киеве среди прочего поражен объект размещения резидентуры ЦРУ. Его слова приводит ТАСС.

Степанов подчеркнул, что удары возмездия не являются разовыми. Это постепенная работа, направленная на ликвидацию военного потенциала и центров управления украинских властей.

«По имеющимся данным, помимо объектов энергетической инфраструктуры поражены силовые компоненты натовских разведывательных прокси — база ЦСО "А" СБУ, а также объект размещения резидентуры ЦРУ в Holiday Inn», — заверил он.

20 декабря в Киеве раздалась серия взрывов. После этого в центре столицы Украины прогремели еще два мощных взрыва. Позднее было опубликовано фото последствий удара по пункту управления СБУ.

