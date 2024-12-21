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13:23, 21 декабря 2024Спорт

Глава РФС высказался о нейтральном статусе россиян в случае снятия отстранения

Глава РФС Дюков высказался о нейтральном статусе россиян при снятии бана
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о нейтральном статусе россиян в случае снятия отстранения от международных турниров. Его слова приводит Чемпионат.com.

«Если говорить о моем мнении, то надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном», — заявил Дюков. При этом он отметил, что решение о принятии или непринятии нейтрального статуса в случае снятия отстранения будет приниматься исполкомом РФС.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о желании нескольких европейских стран вернуть Россию на международные футбольные турниры. «Германия, Норвегия, Швеция — они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения. Но порядка 30 процентов европейских стран по-прежнему имеют более сложную позицию и не поддерживают возвращение», — отметил Митрофанов.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора на чемпионат мира 2026 года также прошла без участия россиян.

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