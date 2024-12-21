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11:51, 21 декабря 2024Спорт

В РФС заявили о желании европейских стран вернуть Россию на международные турниры

Генсек РФС: Германия и Швеция выступают за возвращение России на турниры
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили о желании нескольких европейских стран вернуть Россию на международные турниры. Об этом пишет «РБ Спорт».

«Германия, Норвегия, Швеция — они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения. Но порядка 30 процентов европейских стран по-прежнему имеют более сложную позицию и не поддерживают возвращение. Например, Дания», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира 2026 года также прошла без участия россиян.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры -— 2026 в нейтральном статусе. У наших фигуристов и конькобежцев будет только по одной квоте в каждой дисциплине, при этом им запрещено принимать участие в командных соревнованиях, а также общаться с прессой.

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