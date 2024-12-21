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17:30, 21 декабря 2024Экономика

Иранский риал захотели заменить на иранский туман

Президент Ирана Пезешкиан предложил провести деноминацию риала
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom  

Президент Ирана Масуд Пезешкиан инициировал проведение деноминации риала. Название валюты он предложил сменить на иранский туман, следует из сообщения госагентства Tasnim.

Соответствующий законопроект, предполагающий деноминацию риала в соотношении 10000:1, глава Ирана уже внес в парламент страны. Местный кабмин одобрил инициативу еще пять лет назад, в 2019-м, но сейчас ее «в срочном режиме» передали на рассмотрение парламента.

Целью реформы, по данным информационного агентства Ирана, является борьба с трудностями, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, а также ее не самым лучшим имиджем. При этом планируется, что в течение двух лет в стране будут принимать как риалы, так и туманы.

Ранее стало известно, что в Иране с 21 июня была запущена в оборот новая форма валюты — цифровой риал. По данным иранского Центробанка, благодаря нему клиенты смогут покупать товары и осуществлять переводы без использования бумажных денег или банковских карт. Достаточно будет сканирования штрихкода. На реализацию этого проекта у страны ушло три года.

Также летом глава Центробанка страны Мохаммад Фарзин анонсировал запуск в Иране офшорного риала, направленного на проведение финансовых операцией с Россией.

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