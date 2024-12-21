Иранский риал захотели заменить на иранский туман

Президент Ирана Масуд Пезешкиан инициировал проведение деноминации риала. Название валюты он предложил сменить на иранский туман, следует из сообщения госагентства Tasnim.
Соответствующий законопроект, предполагающий деноминацию риала в соотношении 10000:1, глава Ирана уже внес в парламент страны. Местный кабмин одобрил инициативу еще пять лет назад, в 2019-м, но сейчас ее «в срочном режиме» передали на рассмотрение парламента.
Целью реформы, по данным информационного агентства Ирана, является борьба с трудностями, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, а также ее не самым лучшим имиджем. При этом планируется, что в течение двух лет в стране будут принимать как риалы, так и туманы.
Ранее стало известно, что в Иране с 21 июня была запущена в оборот новая форма валюты — цифровой риал. По данным иранского Центробанка, благодаря нему клиенты смогут покупать товары и осуществлять переводы без использования бумажных денег или банковских карт. Достаточно будет сканирования штрихкода. На реализацию этого проекта у страны ушло три года.
Также летом глава Центробанка страны Мохаммад Фарзин анонсировал запуск в Иране офшорного риала, направленного на проведение финансовых операцией с Россией.