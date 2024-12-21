Новейший ракетный корабль «Туча» принят в состав ВМФ

Новейший малый ракетный корабль «Туча» принят в состав ВМФ России

В состав Военно-морского флота (ВМФ) принят новейший малый ракетный корабль «Туча». Об этом сообщили в Департаменте массовых коммуникаций и информации Минобороны РФ, передает ТАСС.

Ведомство сообщает, что в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России корабля «Туча» проекта 22800. Также сообщается, что церемония подъема на корабле Андреевского флага прошла под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина. Приказом Главкома ВМФ «Туча» зачислена в корабельный состав Черноморского флота.

Ранее стало известно, что реакторы тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» планируют запустить до конца 2024 года. Силовые установки начнут вырабатывать энергию в третьей декаде декабря. До этого нужно завершить операцию по размагничиванию корпуса крейсера.