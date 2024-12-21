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02:44, 21 декабря 2024Наука и техника

Пентагон заказал у оборонной корпорации 145 истребителей F-35

Пентагон заказал у Lockheed Martin 145 истребителей F-35
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andreas Gora / Global Look Press

Министерство обороны США заказало у американской оборонной корпорации Lockheed Martin 145 истребителей F-35 в разных модификациях на 11,7 миллиарда долларов. Об этом говорится в контрактах Пентагона, пишет РИА Новости.

Согласно документам, Lockheed Martin «присуждена не подлежащая превышению неопределенная фиксированная цена стимулирования». «По ранее заключенному контракту (N0001923C0003) на сумму 11 762 911 991 долларов США», — говорится в сообщении.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что страна не планирует отказываться от продолжения использования истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 вопреки критике в его адрес, в частности, со стороны американского бизнесмена Илона Маска.

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