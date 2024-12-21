Петросян второй раз выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Аделия Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию в Омске

Аделия Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию в Омске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Петросян показала лучший результат и в короткой и в произвольной программах. Она набрала в сумме 262,92 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (234,69 балла), третьей стала Алина Горбачева (223,92). Для Петросян нынешняя победа на первенстве страны стала уже второй в карьере. Она брала золото чемпионата России в прошлом году.

17-летняя Петросян также дважды становилась победительницей финала Гран-при России. Она является обладательницей двух медалей юниорской серии Гран-при.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Россиянам будут доступны по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Российские атлеты при этом не смогут принять участие в командном турнире. Также им будет запрещено любое общение с прессой.