Посольство уточнит информацию о пострадавших россиянах при наезде на толпу в Магдебурге

Посольство РФ в ФРГ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Магдебурге

Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при наезде автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, передает ТАСС.

«Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — заявили в дипломатическом представительстве. Там рассказали об открытии горячей линии экстренной консульской помощи.

На ярмарке пострадало от 60 до 80 человек, такие данные назвали в спасательных службах. Жертвой происшествия, как сообщал телеканал Welt, стал один человек, газета Bild писала об 11 жертвах.

Инцидент произошел вечером 20 декабря, информацию о нем подтвердил официальный представитель правительства Саксонии — Анхальт Маттиас Шуппе, назвав ситуацию терактом. По данным правительственных кругов региона, мужчина был арестован.

