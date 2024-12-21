Российский вратарь признан первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорка» Шестеркин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Шестеркин отразил 41 из 42 бросков в матче «Рейнджерс» против «Далласа». «Нью-Йорк» победил со счетом 3:1 и прервал серию из трех поражений.

Ранее Шестеркин подписал рекордный для вратарей в НХЛ контракт. Новое соглашение голкипера с «Рейнджерс» вступит в силу с сезона 2025/2026. Зарплата россиянина составит 11,5 миллиона долларов в год.

Шестеркин играет за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых пропустил 67 шайб.