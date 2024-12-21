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15:59, 21 декабря 2024Спорт

Третьяк заявил об отсутствии предпосылок для возвращения российских хоккеистов на турниры

Третьяк: не ожидаю скорого возвращения россиян на международные турниры
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что не ожидает возвращения российских хоккеистов на международные турниры в ближайшее время. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Переговоры с международной федерацией ведем все время, в прессе выступаем, но ответа пока нет никакого», — заявил Третьяк.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от участия в международных соревнованиях в 2022 году. Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов в начале декабря говорил, что на данный момент никто не предлагает вернуться на каких бы то ни было условиях.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Россиянам будут доступны по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Российские атлеты при этом не смогут принять участие в командном турнире.

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