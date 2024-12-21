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22:59, 21 декабря 2024Спорт

В IIHF прокомментировали информацию о желании вернуть сборную России на МЧМ

Тардиф: TSN не связывалась с IIHF по поводу возвращения сборной России на МЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Urs Lindt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал информацию о том, что канадская телекомпания TSN хочет вернуть сборную России на молодежный чемпионат мира. Его слова приводит «Чемпионат».

Тардиф заявил, что компания не связывалась с ним по этому вопросу.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что не ожидает возвращения российских хоккеистов на международные турниры в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что переговоры с международной федерацией ведутся.

IIHF отстранила сборную России от участия в международных соревнованиях в 2022 году. Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов в начале декабря говорил, что на данный момент никто не предлагает вернуться на каких бы то ни было условиях.

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