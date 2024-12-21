Рогов: ВСУ начали отводить силы из Курахово в Дачное в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали постепенно отводить свои силы из города Курахово в село Дачное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские войска начали постепенно отводить свои силы из Курахово в Дачное, возводя там укрепительные районы. Он добавил, что в самом Курахово бои продолжаются в промышленной зоне в западной части города.

Ранее стало известно, что ВСУ стали бросать своих военных при отступлении в Курахово. По словам военного с позывным Купол, его подразделение часто находит потерявшихся военнослужащих ВСУ, которые в хаотичном порядке бросают свои позиции.