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12:27, 22 декабря 2024Россия

Армия России ударила по военным аэродромам и цехам производства БПЛА ВСУ

ВС РФ ударили по цехам производства БПЛА ВСУ и скоплениям Иностранного легиона
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Popsuievych / Shutterstock / Fotodom  

Армия России ударила по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и цехам по производству ударных БПЛА. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны о ходе боевых действий.

В оборонном ведомстве уточнили, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотников, местам их хранения и подготовки к запуску, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ и наемников Иностранного легиона.

Кроме того, армия России заняла два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о населенных пунктах Красное Донецкой народной республики и Лозовая Харьковской области.

Ранее российские военные ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Также Российская армия нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины.

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