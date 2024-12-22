Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:20, 22 декабря 2024Интернет и СМИ

Боня ответила на обвинения в финансировании ВСУ

Виктория Боня призвала не верить слухам и заявила, что поддерживает Россию
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Телеведущая и блогерша Виктория Боня, которую ранее заподозрили в симпатиях к ВСУ после посещения матча с участием украинского боксера Александра Усика, ответила на обвинения в своем Telegram-канале.

Звезда рассказала, что получила много звонков и сообщений с нападками. Она опровергла сообщения о том, что приехала на бокс в Саудовскую Аравию «ради одного бойца». «Во-первых, это чистая ложь, я всегда летала на разные бои по всему миру и очень люблю этот вид спорта. Во-вторых, я, как никто другой, отбиваюсь от хейта, живя в Европе. И даже в это сложное время растягиваю в горах именно флаг своей страны России!» — высказалась телеведущая.

Боня подчеркнула, что поддерживает президента России Владимира Путина и не собирается получать другое гражданство. Она также заявила, что для нее спорт находится вне политики, и добавила, что надеется, что все остальные придерживаются той же позиции. «Я надеюсь, что вы меня поймете правильно, не превратно, и не будете больше размусоливать эту тему», — заключила знаменитость.

Блогерша приехала в Эр-Рияд 21 декабря и отправилась на бой между Усиком, который выходил на взвешивание с флагом украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), и британцем Тайсоном Фьюри. После матча она сделала снимок с поясом и опубликовала пост, в котором написала, что тот факт, что украинский спортсмен защитил свой пояс, достоин уважения. Российские подписчики отнеслись к посту Бони с негодованием, назвав ее псевдопатриоткой и заподозрив в финансировании ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он пожалеет о том, что пытается сделать». Путин предупредил об ответе России за удар по Казани

      В BMW заявили о нарушениях в связи с экспортом машин в Россию

      Боня ответила на обвинения в финансировании ВСУ

      Бывшего гендиректора «Главзарубежстроя» арестовали по делу о мошенничестве

      В Волгоградской области уволился начальник подвергшейся захвату заложников колонии

      13 человек пострадали в массовом ДТП в российском регионе

      Поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновились

      Бывший чемпион UFC Адесанья заявил о желании подраться с Чимаевым

      В Раде назвали причину развала и гниения украинской армии

      Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше