Боня ответила на обвинения в финансировании ВСУ

Виктория Боня призвала не верить слухам и заявила, что поддерживает Россию

Телеведущая и блогерша Виктория Боня, которую ранее заподозрили в симпатиях к ВСУ после посещения матча с участием украинского боксера Александра Усика, ответила на обвинения в своем Telegram-канале.

Звезда рассказала, что получила много звонков и сообщений с нападками. Она опровергла сообщения о том, что приехала на бокс в Саудовскую Аравию «ради одного бойца». «Во-первых, это чистая ложь, я всегда летала на разные бои по всему миру и очень люблю этот вид спорта. Во-вторых, я, как никто другой, отбиваюсь от хейта, живя в Европе. И даже в это сложное время растягиваю в горах именно флаг своей страны России!» — высказалась телеведущая.

Боня подчеркнула, что поддерживает президента России Владимира Путина и не собирается получать другое гражданство. Она также заявила, что для нее спорт находится вне политики, и добавила, что надеется, что все остальные придерживаются той же позиции. «Я надеюсь, что вы меня поймете правильно, не превратно, и не будете больше размусоливать эту тему», — заключила знаменитость.

Блогерша приехала в Эр-Рияд 21 декабря и отправилась на бой между Усиком, который выходил на взвешивание с флагом украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), и британцем Тайсоном Фьюри. После матча она сделала снимок с поясом и опубликовала пост, в котором написала, что тот факт, что украинский спортсмен защитил свой пояс, достоин уважения. Российские подписчики отнеслись к посту Бони с негодованием, назвав ее псевдопатриоткой и заподозрив в финансировании ВСУ.

