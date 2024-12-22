Четырех футболисток «Ривер Плейта» арестовали за расистские оскорбления

Аргентинских футболисток арестовали в Бразилии из-за расистских оскорблений

Четырех футболисток аргентинского клуба «Ривер Плейт» Канделу Диас, Хуану Кангаро, Милагрос Найкен Диас и Камилу Айелен Дуарте арестовали в Бразилии из-за расистских оскорблений. Об этом сообщает ESPN.

Инцидент произошел во время кубкового турнира в Сан-Паулу. В частности, Диас показывала бол-бою жесты, имитирующие поведение обезьяны. Между футболистками завязалась драка, в ходе которой судья удалил шесть игроков «Ривер Плейта» и остановил матч, поскольку не было минимально необходимого количества игроков для продолжения встречи.

Позднее полиция Сан-Паулу задержала Диас и еще трех представительниц аргентинской команды. 21 декабря они провели в изоляторе. «Мы примем соответствующие дисциплинарные меры и продолжим работу по искоренению такого поведения», — сказано в официальном заявлении «Ривер Плейта».

В октябре известно, что российская футболистка Яна Свистунова перешла из московского «Чертаново» в «Барселону». В женском чемпионате России-2024 она провела 15 матчей, в которых забила четыре мяча.

