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09:31, 22 декабря 2024Спорт

Фьюри назвал свое поражение от Усика рождественским подарком

Фьюри: Усику сделали рождественский подарок от судейского столика
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Frank Augstein / AP

Британский боец Тайсон Фьюри назвал свое поражение в реванше против украинца Александра Усика рождественским подарком. Его цитирует Sport 24.

«Никакого духа я в нем не заметил. Но ощутил рождественский дух, который решил сделать ему подарок от судейского столика. Ранний рождественский подарок», — заявил Фьюри.

Усик победил британца в 12-ти раундовом поединке единогласным решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Первый бой боксеров прошел 19 мая 2024 года и закончился победой украинца. Для Фьюри то поражение стало первым на профессиональном ринге за 35 боев. Усик выиграл 23-й поединок и на данный момент остается непобежденным.

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