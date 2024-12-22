Кремль показал кадры с первой с 2016 года личной встречи Путина и Фицо

Кремль опубликовал видео переговоров Путина с Фицо в Москве

Опубликованы кадры переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москве. Видео появилось в Telegram-канале Кремля.

На кадрах лидеры двух стран пожимают руки. Это первая личная встреча Путина с Фицо с 2016 года.

Как допустил представитель Кремля Дмитрий Песков, стороны могут обсудить тему российского газа, однако стоит дождаться окончания переговоров. Он также отметил, что визит Фицо в Москву планировался за несколько дней.

Ранее премьер Словакии рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему 500 миллионов евро из российских активов ради членства в НАТО. По словам Фицо, он отверг предложение, назвав вступление Киева в НАТО нереальным.