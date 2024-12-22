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19:42, 22 декабря 2024Россия

В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с Фицо

Песков: переговоры Путина и Фицо в Кремле проходят в формате «один на один»
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо проходят в формате «один на один». Подробности встречи политиков раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Фицо прибыл в Москву с рабочим визитом. Какие темы стороны обсудят в рамках встречи, Песков не уточнил.

О начале переговоров Путина с Фицо в Кремле 22 декабря рассказал журналист Павел Зарубин. Сообщалось, что это первая личная встреча политиков с 2016 года.

21 декабря президент Сербии Александр Вучич анонсировал встречу Фицо с Путиным в понедельник, 23 декабря. По его словам, стороны планировали обсудить вопрос транзита газа из России в Европу.

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