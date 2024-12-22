The Spectator: все больше украинских военных хотят покинуть Курскую область

Военные ВСУ все больше сомневаются относительно целесообразности продолжения авантюры в Курской области и необходимости оккупации российской территории. Об этом пишет журнал The Spectator.

«Растущие потери и тяжелая ситуация в Донбассе подогревают сомнения среди украинских солдат относительно того, стоит ли продолжение курской операции таких затрат», — сказано в статье.

Журналисты признают, что российская армия имеет значительное преимущество перед украинской по численности личного состава. В свою очередь, украинское командование борется с проблемой массового дезертирства в рядах ВСУ. Как сказано в статье, украинские бойцы не поддерживают намерение руководства использовать часть Курской области, которую сейчас занимают ВСУ, как разменную монету на переговорах с РФ.

Ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины расстреливали мирных жителей в селе Плехово Суджанского района Курской области. До этого взятый в плен солдат ВСУ Дмитрий Вербицкий заявил о приказе расстреливать мирных жителей региона.

20 декабря в Минобороны сообщили, что российские войска ударили по 13 бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области.