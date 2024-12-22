Названа возможная причина аварийной посадки Ан-2 на Камчатке

Аварийная посадка Ан-2 на Камчатке могла произойти из-за обледенения

Аварийная посадка Ан-2 на Камчатке могла произойти из-за обледенения воздушного судна во время полета. Возможную причину инцидента назвал глава Мильковского муниципального округа Николай Степко, пишет ТАСС.

«По информации очевидцев, во время полета произошло обледенение, что привело к резкому снижению скорости до нуля, — пояснил он. — Экипаж был вынужден отвернуть от горного массива, однако высота самолета быстро изменялась».

Степко отметил, что сначала борт находился на уровне 200 метров, а затем резко упал ниже (до 100, 80 и 10 метров) и приземлился в снег. «В процессе приземления самолет перевернулся инерционно, оставив экипаж в затруднительном положении», — добавил он.

О пропаже Ан-2 на Камчатке стало известно рано утром 19 декабря. Воздушное судно выполняло грузовой рейс по маршруту Мильково-Оссора, пассажиров в салоне не было. Во время полета сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась. Ан-2 обнаружили утром 22 декабря. Все находившиеся на борту люди выжили.