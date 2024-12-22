Переговоры Путина и Фицо в Кремле завершились

Песков: переговоры Путина с премьером Словакии Фицо в Кремле завершились

Переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которые проходили в Кремле, завершились. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также официальный представитель Кремля сообщил, что Путин и Фицо не планируют делать совместные заявления для журналистов.

О старте переговоров президента России с премьером Словакии сообщил журналист Павел Зарубин. Уточняется, что это первая личная встреча Путина с Фицо с 2016 года.

Переговоры между Россией и Словакией ранее аннонсировал президент Сербии Александр Вучич, правда он назвал дату 23 декабря. По его словам, Словакия была больше всего задета отказом Украины от транзита газа.