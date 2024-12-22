Подавшее сигнал бедствия в Керченском проливе судно ошвартовали в порту Керчи

Подавшее сигнал бедствия судно Gam Express ошвартовали в порту Керчи

Судно Gam Express, подавшее в Керченском проливе сигнал бедствия, ошвартовали в морском порту Керчь. Об этом сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в Telegram.

«В результате скоординированных оперативных действий организаций (Азово-Черноморский филиал ФГУП "Росморпорт", ФГБУ "АМП Черного моря", ФГУП "НИКИМП"), подведомственных Росморречфлоту, Gam Express ошвартован у причала морского порта Керчь для безопасной стоянки судна, экипаж снабжен всем необходимым», — говорится в заявлении.

Судно Gam Express, на борту которого находились 16 моряков из Сирии и Египта, подало сигнал бедствия 20 декабря. Команда корабля под флагом Гвинеи-Бисау сообщила об отсутствии продуктов и питьевой воды, а также о невыплате зарплаты работодателем в течение нескольких месяцев.

Ранее стало известно о крушении в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Оба судна располагались примерно в восьми километрах от берега.

