После ДТП в Москве госпитализировали двух детей

В Москве после массового ДТП госпитализировали двух детей

После массового ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве госпитализировали двух детей, мальчика и девочку. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий, ссылаясь на слова сотрудников полиции.

Как утверждается, обоим детям меньше 14 лет. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, также там дежурят автомобили скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в результате массового ДТП пострадали 15 человек, 14 были госпитализированы. Среди доставленных в больницу людей оказались два сотрудника МЧС.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно столкновение пожарного «КамАЗ» с автобусом, после чего он свернул вправо и врезался в легковые автомобили.