Путин дал старт движению автомобилей по нескольким дорогам в российских регионах

Президент России Владимир Путин дал команду к запуску новых автотранспортных объектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В эксплуатацию вводится дорожная развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье.

Ранее стало известно, что трасса А-290 позволит сократить время пути до Крыма, ее конечной точкой указан город Керчь. Новая транспортная магистраль позволяет перемещаться по ней со скоростью 90 километров в час, движение по ней ускорено за счет регулирования движения без светофоров. Протяженность новой дороги составила почти 120 километров. В ее состав входят десять новых транспортных развязок, 15 путепроводов и 33 моста.

Путин заявил о необходимости наращивать авиасообщение между регионами. В этой связи он сообщил о запланированной модернизации 75 российских аэропортов.