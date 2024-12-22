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14:42, 22 декабря 2024Россия

Путин дал команду к запуску новых автотранспортных объектов

Путин дал старт движению автомобилей по нескольким дорогам в российских регионах
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал команду к запуску новых автотранспортных объектов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В эксплуатацию вводится дорожная развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье.

Ранее стало известно, что трасса А-290 позволит сократить время пути до Крыма, ее конечной точкой указан город Керчь. Новая транспортная магистраль позволяет перемещаться по ней со скоростью 90 километров в час, движение по ней ускорено за счет регулирования движения без светофоров. Протяженность новой дороги составила почти 120 километров. В ее состав входят десять новых транспортных развязок, 15 путепроводов и 33 моста.

Путин заявил о необходимости наращивать авиасообщение между регионами. В этой связи он сообщил о запланированной модернизации 75 российских аэропортов.

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