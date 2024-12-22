Путин ответил на вопрос о судьбе подаренных бойцами ВС РФ шевронов и знамен

Путин сообщил, что передаст в библиотеку подаренные бойцами знамена и шевроны

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о дальнейшей судьбе шевронов и знамен, которые дарят ему бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ, в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Соответствующий комментарий главы государства тот опубликовал в своем Telegram-канале.

«В комнате отдыха, в рабочем кабинете. Потом, конечно, у нас есть библиотека в Кремле. Я туда это передам, конечно, в библиотеку», — сообщил президент репортеру.

В беседе с Зарубиным Владимир Путин также заявил, что избежать специальной военной операции на Украине было невозможно. По его словам, если бы Россия бездействовала в ситуации вокруг Украины в 2022 году, это было бы преступлением против ее народа и интересов.