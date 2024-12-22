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13:49, 22 декабря 2024Россия

Путин предупредил об ответе России на эскалацию

Путин: противники России эскалируют ситуацию, но она ответит на любой вызов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что страна всегда будет справедливо отвечать на эскалацию ситуации со стороны ее противников. Об этом российский лидер сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале репортера.

«Плохо живется? Пускай эскалирует дальше, — отметил Путин. — Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда».

По словам президента, когда сегодняшние противники России и возможные партнеры это услышат и поймут, тогда придет осознание того, что с Москвой необходимо искать компромиссы.

Ранее Владимир Путин сообщил, что улучшение отношений РФ и США может произойти при желании. При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы это желание никогда не пропадало.

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