Путин предупредил об ответе России на эскалацию

Путин: противники России эскалируют ситуацию, но она ответит на любой вызов

Президент России Владимир Путин заявил, что страна всегда будет справедливо отвечать на эскалацию ситуации со стороны ее противников. Об этом российский лидер сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале репортера.

«Плохо живется? Пускай эскалирует дальше, — отметил Путин. — Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда».

По словам президента, когда сегодняшние противники России и возможные партнеры это услышат и поймут, тогда придет осознание того, что с Москвой необходимо искать компромиссы.

Ранее Владимир Путин сообщил, что улучшение отношений РФ и США может произойти при желании. При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы это желание никогда не пропадало.

