Путин предупредил об ответе России на эскалацию

Президент России Владимир Путин заявил, что страна всегда будет справедливо отвечать на эскалацию ситуации со стороны ее противников. Об этом российский лидер сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале репортера.
«Плохо живется? Пускай эскалирует дальше, — отметил Путин. — Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда».
По словам президента, когда сегодняшние противники России и возможные партнеры это услышат и поймут, тогда придет осознание того, что с Москвой необходимо искать компромиссы.
Ранее Владимир Путин сообщил, что улучшение отношений РФ и США может произойти при желании. При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы это желание никогда не пропадало.