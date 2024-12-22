Путин заявил о готовности России к компромиссам с другими странами

Путин: Россия готова к компромиссам с другими государствами

Россия готова к компромиссам с другими странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале репортера.

По словам Путина, геополитическая ситуация постоянно меняется. В этой связи президент напомнил, что в XIX веке Россия смогла вернуть позиции, утраченные в ходе Крымской войны.

Москва готова к возобновлению отношений с рядом государств, сказал Путин. Однако это не должно причинять ущерба России, подчеркнул он.

В интервью Зарубину Путин также раскрыл ранее высказанную им мысль о начале спецоперации. «Мы должны были раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются», — сказал он.