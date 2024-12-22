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19:32, 22 декабря 2024Спорт

Российский конькобежец резко отреагировал на допуск к отбору на ОИ в нейтральном статусе

Кулижников о нейтральном статусе: может, еще детородный орган отрезать?
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский конькобежец, восьмикратный чемпион мира Павел Кулижников резко отреагировал на допуск к отбору на Олимпийские игры-2026 в нейтральном статусе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Кулижников признался, что скептически относится к данной новости. «Я не думаю, что нейтральный статус — это хорошая идея, ни для России, ни для спортсменов. Будет много неприятных инцидентов, которые уже случались до этого», — заявил он, предположив, что за месяц до Олимпиады статус могут отозвать, или могут найти допинг.

Спортсмен назвал решение Международного союза конькобежцев (ISU) формальным допуском для галочки. «Комбинезоны будут голубые, готов я к такому цвету? Может, мне предложат еще детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле», — добавил он.

20 декабря ISU допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе.

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