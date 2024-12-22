Российский вратарь отметился результативными действиями в матче НХЛ

Российский вратарь «Каролины» Кочетков сделал две передачи в матче с «Рейнджерс»

Клуб «Каролина Харрикейнс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Победить «Каролине» помог российский вратарь Петр Кочетков — голкипер отметился двумя результативными передачами. Еще по одному пасу сделали соотечественники Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.

25-летний Кочетков выступает за «Каролину» с 2022 года. Всего он провел в НХЛ 89 матчей, в девяти из которых оставил ворота команды в неприкосновенности.

Ранее Кочетков рассказал, что капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин иногда говорит ему гадости. «Он забивает и кричит: "Я забил тебе! Я забил". Все русские так делают. Но это не проблема для меня», — поделился он.