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Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
23:39, 22 декабря 2024Спорт

Российский вратарь отметился результативными действиями в матче НХЛ

Российский вратарь «Каролины» Кочетков сделал две передачи в матче с «Рейнджерс»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Петр Кочетков

Петр Кочетков. Фото: Wendell Cruz-Imagn Images / Reuters

Клуб «Каролина Харрикейнс» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Победить «Каролине» помог российский вратарь Петр Кочетков — голкипер отметился двумя результативными передачами. Еще по одному пасу сделали соотечественники Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.

25-летний Кочетков выступает за «Каролину» с 2022 года. Всего он провел в НХЛ 89 матчей, в девяти из которых оставил ворота команды в неприкосновенности.

Ранее Кочетков рассказал, что капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин иногда говорит ему гадости. «Он забивает и кричит: "Я забил тебе! Я забил". Все русские так делают. Но это не проблема для меня», — поделился он.

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