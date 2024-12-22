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13:53, 22 декабря 2024Экономика

Силуанов заявил об отсутствии приостановок в выдаче семейной ипотеки в 2025 году

Силуанов: приостановок в выдаче семейной ипотеки в 2025 году не будет
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Приостановок в выдаче семейной ипотеки в РФ в 2025 году не допустят, деньги, выделенные на программу, будут в полном объеме. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале репортера.

Глава Минфина пояснил, что из-за роста ключевой ставки в бюджете пришлось искать дополнительные средства, поскольку льготная ставка по семейной ипотеке оставалась неизменной, на уровне в шесть процентов годовых, а у банков не было денег для ее выдачи. «Мы это все решили, деньги банкам сейчас поставили и в следующем году будем предпринимать все необходимое, чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет, деньги по "семейке" будут в полном объеме», — добавил Силуанов, отметив, что никакие изменения ставки на это не повлияют.

Ранее в декабре стало известно, что президент России Владимир Путин призвал кабмин сохранить программу семейной ипотеки со ставкой шесть процентов «без всяких изъятий». Помимо этого, глава государства предложил распространить ее и на «вторичку».

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