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09:00, 22 декабря 2024Спорт

Тренер дал инструкцию по избавлению от живота

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Артем Опальницкий дал инструкцию по избавлению от живота. Его слова приводит Men Today.

Опальницкий рекомендовал увеличить физические нагрузки, отдавая предпочтение любимым видам спорта. По его мнению, постепенно нагрузка увеличится и станет более разнообразной. Тренер подчеркнул, что не стоит рассчитывать на быстрый результат.

Эксперт посоветовал высыпаться, так как хронический недосып ведет к набору дополнительных килограммов. Ученые выяснили, что если каждый день спать менее 6 часов, то количество потребляемых килокалорий увеличивается до 200-300.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от свисающего живота. Тренер рекомендовала делать боковые скручивания и скручивания лежа к согнутым ногам.

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