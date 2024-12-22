Тренер дал инструкцию по избавлению от живота

Фитнес-тренер Артем Опальницкий дал инструкцию по избавлению от живота. Его слова приводит Men Today.

Опальницкий рекомендовал увеличить физические нагрузки, отдавая предпочтение любимым видам спорта. По его мнению, постепенно нагрузка увеличится и станет более разнообразной. Тренер подчеркнул, что не стоит рассчитывать на быстрый результат.

Эксперт посоветовал высыпаться, так как хронический недосып ведет к набору дополнительных килограммов. Ученые выяснили, что если каждый день спать менее 6 часов, то количество потребляемых килокалорий увеличивается до 200-300.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от свисающего живота. Тренер рекомендовала делать боковые скручивания и скручивания лежа к согнутым ногам.