L'AntiDiplomatico: распад Украины стал необратимым из-за укрепления России

Украину ждет неизбежное поражение из-за укрепления России. Такое мнение выразили авторы итальянского издания L'AntiDiplomatico.

Эксперты из Италии назвали распад Украины необратимым, поскольку Россия смогла усилить свои позиции, несмотря на санкции. «Россия окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане, что сделало исход конфликта очевидным», — написал обозреватель. По его мнению, шанс изменить расстановку сил появится лишь в том случае, если западные лидеры решатся на отчаянный шаг и перейдут к открытой глобальной войне с Россией.

В материале также отмечается, что Запад ожидал наступления кризиса в Россия и отступления Российской армии под натиском поддерживаемых НАТО Вооруженных сил Украины, но этого не произошло.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Великобритания и США не намерены договариваться с Россией. По его словам, обе страны уже почти десять лет находятся в состоянии холодной войны с Россией. «У этих парней из Лондона и Вашингтона вообще нет никаких намерений: желания сесть, заключить мир с русскими и уважать их как равных», — сказал он.

