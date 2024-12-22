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12:21, 22 декабря 2024Интернет и СМИ

В Италии назвали необратимым распад Украины

L'AntiDiplomatico: распад Украины стал необратимым из-за укрепления России
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украину ждет неизбежное поражение из-за укрепления России. Такое мнение выразили авторы итальянского издания L'AntiDiplomatico.

Эксперты из Италии назвали распад Украины необратимым, поскольку Россия смогла усилить свои позиции, несмотря на санкции. «Россия окрепла и преуспела в экономическом и технологическом плане, что сделало исход конфликта очевидным», — написал обозреватель. По его мнению, шанс изменить расстановку сил появится лишь в том случае, если западные лидеры решатся на отчаянный шаг и перейдут к открытой глобальной войне с Россией.

В материале также отмечается, что Запад ожидал наступления кризиса в Россия и отступления Российской армии под натиском поддерживаемых НАТО Вооруженных сил Украины, но этого не произошло.

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Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Великобритания и США не намерены договариваться с Россией. По его словам, обе страны уже почти десять лет находятся в состоянии холодной войны с Россией. «У этих парней из Лондона и Вашингтона вообще нет никаких намерений: желания сесть, заключить мир с русскими и уважать их как равных», — сказал он.

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