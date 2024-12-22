В Казани пожаловались на массовую недоступность укрытий во время атаки БПЛА

Жители Казани пожаловались на массовую недоступность укрытий во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Слова главы городского исполкома по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандера Гиниятуллина приводит ТАСС.
21 декабря Казань подверглась массовому налету беспилотников, в результате которого в трех районах города произошли возгорания. Всего было зафиксировано восемь атак, по меньшей мере часть из которых пришлась на элитные многоэтажки.
По словам Гиниятуллина, горожане сообщили о недоступности укрытий по примерно 30 адресам. «В них был затруднен либо доступ в само помещение, либо не было организовано хранение ключей, предоставление по первому требованию, либо в самом подвальном помещении произошло подтопление», — пояснил чиновник. После этого по каждому выявленному случаю была организована работа управляющих компаний, добавил он.
Ранее в Госдуме пообещали ответить Украине за удар по Казани. «Отвечать [мы будем] как всегда, как мы это делать умеем. Не мы это начинаем. Постоянно пытаются такой раздражающий фактор [использовать]», — заявил «Ленте.ру» член оборонного комитета нижней палаты Андрей Колесник.