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20:33, 22 декабря 2024Россия

В Казани саперы уничтожили еще один снаряд беспилотника ВСУ

Shot: в Казани саперы уничтожили еще один снаряд беспилотника ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Саперы уничтожили еще один неразорвавшийся снаряд беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), рухнувший в Казани утром 21 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что снаряд был обнаружен на крыше четырехэтажного здания.

21 декабря Министерство обороны России сообщило об атаке дронов ВСУ тремя волнами с разных направлений. Три беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны, еще три — средства радиоэлектронной борьбы.

На атаку ВСУ на Казань отреагировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что ВСУ столкнутся с многократными разрушениями.

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