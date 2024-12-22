В Казани саперы уничтожили еще один снаряд беспилотника ВСУ

Shot: в Казани саперы уничтожили еще один снаряд беспилотника ВСУ

Саперы уничтожили еще один неразорвавшийся снаряд беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), рухнувший в Казани утром 21 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что снаряд был обнаружен на крыше четырехэтажного здания.

21 декабря Министерство обороны России сообщило об атаке дронов ВСУ тремя волнами с разных направлений. Три беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны, еще три — средства радиоэлектронной борьбы.

На атаку ВСУ на Казань отреагировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что ВСУ столкнутся с многократными разрушениями.