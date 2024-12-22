В Китае возмутились военной помощью США Тайваню

МИД Китая: Пекин выражает недовольство военной помощью США Тайваню

Пекин выражает сильное недовольство военной помощью США Тайваню и сделал Вашингтону строгое представление. Об этом сказано в заявлении МИД КНР, пишет РИА Новости.

«США в очередной раз оказывают военную помощь и продают оружие китайскому Тайваню, это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике», — посетовали в ведомстве.

В МИД КНР подчеркнули, что военная помощь США Тайваню «серьезно нарушает суверенитет Китая и его интересы безопасности». Пекин выражает сильное недовольство, выступает решительно против этого и сразу же направил Штатам строгое представление, также сказано в заявлении.

20 декабря действующий президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Тайваню на 571 миллион долларов. За несколько дней до этого Тайвань получил первую партию танков Abrams, заказанных у Штатов. Техника уже поступила на тренировочную базу в районе города Синьчжу.

Ранее американских военных специалистов заметили за тренировкой подразделения береговой охраны Тайваня у портового города Гаосюн на юго-западе острова. Военнослужащие США помогали подразделению специального назначения проводить учения с имитацией абордажной операции.